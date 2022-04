Universidad de Chile deberá dejar atrás lo acontecido durante este sábado en el partido con Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Los Piratas lograron una agónica victoria por 1-0 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso al imponerse al Romántico Viajero.

El conjunto universitario contó con varias posibilidades de aumentar el marcador, pero los pupilos de Santiago Escobar no estuvieron certeros frente al arco defendido por el portero uruguayo Rodrigo Formento, quien atajó en varias posibilidades el grito de gol de los Azules.

Miguel Ángel Gamboa, ex puntero izquierdo en la década de los 80’ de la U, conversó con en exclusiva con Bolavip Chile sobre la derrota del Romántico Viajero.

"La U tuvo bastantes posibilidades de anotar antes. Creo que era un partido para ganarlo, pero al final se terminó perdiendo y eso te demuestra que es un plantel que le falta jerarquía, así de fácil", aseguró Gamboa.

"Este era un partido para ganarlo porque Coquimbo en el primer tiempo no mostró nada, la U desperdició dos o tres oportunidades, pero así es esto", añadió.

"No se si el problema es el entrenador o esto de estar sacando entrenadores a cada rato no se si sea bueno. Yo comenzaría con hacer buenos planteles y después responsabilizar a los técnicos. Si tu no haces un buen plantel y le das un equipo a un entrenador, medianamente no va a hacer mucho", concluyó el ex seleccionado nacional.