DT de Rosario Central y ex azul, Miguel Ángel Russo, se derritió por la U en conferenica de prensa y habló de la trascendencia que tuvo en su carrera y cómo se lleva permanentemente el cariño del hincha bullanguero.

Rosario Central le amargó la jornada a Universidad de Chile, toda vez que los azules iban ganando hasta el tramo final del compromiso y no pudieron sostener el resultado y terminaron empatando a un tanto en el puerto de Coquimbo.

Sentado en el banco opositor de Mauricio Pellegrino estaba Miguel Ángel Russo, DT de Rosario Central y ex entrenador de los universitarios en la recordad campaña de Copa Libertadores 1996 donde cayeron a manos de River Plate en las semifinales.

En conferencia de prensa, Russo soltó la emoción diciendo que “Agradezco a Universidad de Chile, a sus dirigentes, a la prensa que el año 96 cuando jugué mi primera Copa Libertadores me ha dado en cualquier lugar del mundo hinchas de la U”.

Russo incluso fue homenajeado por la U. | Foto: Agencia UNO

El DT habló de lo que le dejó su paso por la U: “Me ha dado satisfacción, alegría, y esta vez me tocó venir a Chile y empiezo a compartir una estadía larga con mis ex jugadores que es importante para mí. Sigo manteniendo una relación y les mando un cariño y un abrazo muy grande”.

“Son cosas que uno no se espera, se dieron así y no pregunten por qué, pero estoy dándoles las gracias siempre por el cariño y el afecto que me han dado siempre de distintas formas”, complementó en el cierre.

Rosario Central terminará su participación en el torneo de verano internacional cuando enfrente a Coquimbo Unido, compromiso que servirá para ponerle fin a una vibrante serie de amistosos que se disputaron en la ciudad puerto.