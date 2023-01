Este sábado dos viejos conocidos se volverán a ver las caras. Universidad de Chile recibirá a Rosario Central por la Copa Verano Coquimbo 2023, pero todos los flashes de las cámaras se irán con el central Nery Domínguez quien se volverá a cruzar en el camino con Miguel Ángel Russo.

¿Dónde se conocieron exactamente? En la temporada 2012/2013, un joven Domínguez comenzó a ser tenido en cuenta y se fue ganando un lugar como titular en el conjunto "Canalla", todo gracias a la llegada de Russo como entrenador, para luego tranformarse en el cinco del cuadro trasandino.

Domínguez partido a partido se ha ido ganando el cariño de la hinchada azul | Foto: Universidad de Chile

"Miguel me ayudó mucho porque jugó en ese puesto y lo conoce como nadie", dijo en su momento el zaguero de 32 años a Ovación.

Pero esto no queda ahí. Y es que el ex DT de la U pisó este jueves suelo chileno para disputar el amistoso de pretemporada ante su ex equipo y recordó de la mejor manera al futbolista campeón de la Copa Sudamericana 2017 con la camiseta de Independiente de Avellaneda.

"Nery fue un jugador que puse yo en primera división, tengo una gran relación con él", aseguró el ex Boca Juniors.

De esta manera, todo parece indicar que antes que el juez del partido decrete el inicio del compromiso, ambos se brindarán un fraternal abrazo de amistad que quedará grabado en la memoria de los dos ex Rosario Central, pero luego del pitazo volverán a ser rivales en el terreno de juego.