La bullada partida de Hernán Galíndez al Aucas de Ecuador luego de denunciar amenazas y luego publicar que la real razón era estar cerca de de su selección, dejó un cupo disponible para que Universidad de Chile pueda sumar un refuerzo extra a los tres que le permite el reglamento al vender al arquero en 250.000 dólares.

La U comenzó a buscar un portero para ser el segundo de Cristóbal Campos, jugador confirmado por Diego López como el 1 de los azules y titular absoluto para el uruguayo. Algo que se confirma luego de los tres primeros partidos del uruguayo, donde el DT no se cansa de respaldarlo.

Uno de los candidatos para jugar en la escuadra azul, es el golero de Rangers de Talca, Miguel Jiménez, hombre que ya estuvo en la U en 2015 cuando el equipo era dirigido por Martín Lasarte y que dejó un buen recuerdo en el Centro Deportivo Azul.

Bolavip conversa con el arquero el que no disimula su alegría por el llamado de su ex equipo. "Con mucho orgullo, nos llena de orgullo como familia saber que el camino recorrido, los 23 años de carrera han sido el correcto, porque se premia no sólo el último año, si no que es un premio para lo hecho antes también", afirma.

Diego López dio el visto bueno para la llegada de un arquero suplente

Jiménez confiesa que fue su propio agente el que le comunicó del interés de Universidad de Chile y que espera el llamado definitivo, algo que podría concretarse en los próximos días.

"Me enteré a través de mi representante, al que contactaron, me enteré el jueves en la noche y no he sabido más, y es algo lindo, a cualquier persona que juegue al fútbol va a querer llegar a la U, así que es una linda opción", cerró.