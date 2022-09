La Universidad de Chile enfrentará a la Universidad Católica en el Estadio Santa Laura por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Chile. La gran novedad de los azules será la inclusión de Luis Felipe Gallegos en la titularidad. El jugador solo suma 51 minutos en el torneo en dos partidos y, claramente, no llega con la mejor forma al duelo con los Cruzados. Esta situación no le parece nada bien a Héctor Tito Awad.

Uno de los míticos comentaristas de "La Magia Azul" entregó su parecer a Bolavip respecto a la situación de Gallegos, quien contó con el respaldo de Sebastián Miranda y tendrá varios duelos con Mauricio Isla. Esta apuesta no dejó para nada tranquilo al comunicador.

"No es la formación que más me gusta. La dije en los programas que podía ser para proteger la zona izquierda defensiva o derecha ofensiva de la Universidad Católica podría pensar en Gallegos, pero a mí no me gusta porque el hombre está totalmente fuera de fútbol", sentenció Awad.

Además, el histórico comentarista y fanático de la Universidad de Chile agregó que "no sé si va a ser el hombre que liquide a Isla por ese sector. No me gustó el cambio. Me gustaba una U más aceitada a lo que quiere para los partidos del campeonato".

Luis Felipe Gallegos será titular ante la Universidad Católica (Agencia Uno)

Awad también apuesta hacia el futuro y siente que el movimiento que realizó el cuerpo técnico de la U ante la UC no será beneficioso en un nuevo Clásico Universitario.

"No creo que juegue el partido con Audax con Gallegos y va a jugar con Osorio. Entonces, debió poner un hombre más parecido a Osorio léase un Junior Fernandes, no sé Aránguiz, pero algo que fuera más similar. Esto es algo más defensivo, más preocupado de la zona de Castro", añadió.

Para rematar, Awad mostró su preocupación con la inclusión de Felipe Gallegos mencionando que "a veces, cuando se defiende tanto, se termina rompiendo el cerco defensivo. Me gusta más atacar a Isla, porque aunque le pongas tres va a pasar igual, pero si lo atacas ya tiene que preocuparse de alguien y no está tan libre para hacer lo que sabe hacer".