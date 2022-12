A pocos días de que comience la temporada para la U, aún no se decide quién será el capitán del equipo, pero para Cristián Mora eso da lo mismo asegurando que hay algo mucho más importante.

Multicampeón con Universidad de Chile sobre la capitanía de Nery Domínguez: "Me da lo mismo, me interesa que el equipo funcione"

Universidad de Chile está a seis días del partido ante Coquimbo Unido, encuentro que marcará el debut de los azules en la temporada 2023 y de paso el de Mauricio Pellegrino en la banca universitaria.

Aún no está claro quién será el capitán de los universitarios, pero seguramente saldrá de entre los centrales Nery Domínguez y Luis Casanova.

Bolavip conversa con Cristián Mora, el que alguna vez también portó la jineta, asegurando que si es el argentino es "por la experiencia, están apelando al jugador más experimentado, pero a mi me da lo mismo, me interesa que el equipo funcione más allá del futbolista que lleve la jineta, lo importante es que el equipo funcione".

Cristián Mora está más preocupado de cómo jugará Mauricio Pellegrino que del capitán 2023 (Publimetro)

El integrante del plantel 1994 de la U deja en claro que independiente de que le de lo mismo quién sea el capitán de los azules, sí le da su like a la elección de Domínguez.

ver también Nery Domínguez es el candidato número 1 a capitán de la U

"Tiene liderazgo así que está bien que sea capitán, no es malo, y no se me ocurre otro, Domínguez tiene la personalidad que se necesita para liderar este equipo", cerró.