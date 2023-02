El flamante refuerzo de Unión San Felipe, Nahuel Luján, asegura que se fue dolido por no poder estar en Universidad de Chile, pero quiere dar vuelta la página en su nuevo club.

Nahuel Luján abre su corazón: "No puedo negar que me dolió salir de la Universidad de Chile"

Una teleserie fue en Universidad de Chile la situación de Nahuel Luján, que no fue considerado para la presente temporada, pese a que le quedaba contrato por todo el 2023.

Por lo mismo, lo bueno para el jugador, es que logró conseguir club, donde brillará con su fútbol en la Primera B, defendiendo la camiseta de Unión San Felipe.

Pese a esto, asegura que hay dolor por cómo se dieron las cosas en la U y espera tener su revancha en el Aconcagua.

Luján quiere una revancha en el fútbol chileno.

"No puedo negar que me dolió salir de la Universidad de Chile, pero me motiva mucho jugar acá", comentó Luján en las redes de Unión San Felipe.

En ese sentido, asegura que está mentalizado con el gran objetivo de lograr el ascenso, por lo que quiere un renacer en su carrera.

"Lo central es aportar un granito de arena para poder ascender. Ese es el objetivo. Unión San Felipe puede representar un empujón en mi carrera", destaca.

Si bien tuvo que preguntar para conocer el club, se siente como en casa, donde ha sido recibido de una gran manera por el camarín.

"Primero agradezco la confianza y que me vean de esa forma. Vengo con toda la humildad a aportar y disfrutar para que el equipo logre sus metas", finaliza.