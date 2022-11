Apertura 2016-2017 y Universidad de Chile trajo a Fernando De Paul como segundo portero tras Johnny Herrera quien por esos días estaba lesionado. Lo particular es que el Tuto tambén venía con un problema físico y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Fue entonces la oportunidad del tercer portero azul, Nelson Espinoza, quien arrancó jugando en la temporada. Con dispar suerte donde realizó un gran partido en Quillota en el triunfo ante San Luis por cuatro a dos, pero que días más tarde no tuvo una grata jornada en la derrota tres a cero ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Hoy en día, el entretubos está en Deportes Copiapó, luchando por subir a primera división, pero también lo hace desde un lugar secundario. No es titular y a fin de temporada debe volver a Universidad de Chile, aunque su vínculo finaliza el 31 de diciembre y no sabe qué ocurrirá con él.

En diálogo con Deportes 13, Espinoza abrió su corazón y dentro de las cosas que señala es que dice no sentirse menospreciado por la U, pese a las pocas oportunidades. "La situación pasó por algo. Por algo no me dejaron. La verdad es que no me sentí menospreciado en la U. Las cosas pasan por algo y no se dio no más. No le guardo rencor al club. Todo lo contrario, estoy muy agradecido de ellos y de lo que me dieron. Es el club que me formó y me entregó las armas para poder estar donde estoy ahora", comentó al mencionado portal.

Espinoza debutó en mayo de 2014 en la derrota azul uno a cero ante Audax Italiano por Copa Chile (Archivo)

Sobre si cree tener las armas para pelear un puesto en la portería laica, el golero de 27 años sostiene que "me encantaría volver a la U y pelear un puesto, pero es algo que no depende de mí. La ilusión está, pero no depende de mí. Ojalá pase. Soy hincha de la U, pero hay que ver qué pasa", aseveró.

Finalmente, se refirió sobre si tiene alguna deuda pendiente, "Me hubiese gustado jugar más, haber demostrado un poco más en el club. Las cosas no se dieron, pero hay que ver qué pasa más adelante. Uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana", cerró Espinoza, quien vivió su última etapa en la U en la temporada 2020.