Hernán Galíndez llegó como uno de los refuerzos más importantes de Universidad de Chile en la temporada 2022. Contaba con la confianza del entrenador Santiago Escobar y del gerente deportivo Luis Roggiero.

Justamente con la partida de los dos baluartes que tuvo desde que llegó a nuestro país, unido al ambiente creado por la demanda chilena a la FIFA por el defensa Byron Castillo, hizo que el arquero se sintiera cada vez más solo. No aguantó más y decidió partir, acusó amenazas y hostigamiento. El hincha de la U no le creyó y se fue por la puerta de atrás.

Bolavip conversa con Nelson Tapia en Ecuador, el que tiene una mirada certera de lo que pasó con el seleccionado de ese país.

"Pensé que a él le iría bien en Universidad de Chile, me parece que fue en un período donde no lo estaba pasando muy bien la U, donde tenía una defensa muy joven, quedó en deuda, pero es un gran arquero", asegura.

Para Nelson Tapia, Hernán Galíndez será el titular de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 (Getty Images)

Agregando que "digo que quedó en deuda porque él debio asumir su liderazgo como seleccionado ecuatoriano en un plantel joven como el era de la U".

Igualmente Tapia cree que la decisión de Galíndez de volver a Ecuador, fue la mejor. "Acá ha tenido buenas actuaciones y me parece que no se equivocó en venir a jugar a Aucas porque ha jugado bien y creo que va a ser el titular en la selección ecuatoriana en el Mundial de Qatar", indica.

El ex portero de la selección chilena recuerda la experiencia que tuvo con el ex U de Chile. "Me tocó conocer a Hernán en el período que me tocó como entrenador de arqueros en Barcelona y lo dirigí en un partido donde se enfrentaron la Sierra con la Costa, fui el DT de arquero de la Costa y ahí estuve con Galíndez y Gabarini, uno de la Liga de Quito y el otro de la Universidad Católica", cerró.