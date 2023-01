Nery Domínguez no olvida a Rosario Central, club que lo formó y por el cual pasó un buen tiempo y con el que se reencontró en Coquimbo haciendo una promesa de que algún día volverá al conjunto canalla.

Nery Domínguez está enfocado en Universidad de Chile pero no olvida a un viejo amor: "En algún momento se va dar la vuelta a Central"

Universidad de Chile animó un vibrante encuentro de pretemporada ante Rosario Central el fin de semana pasado, el cual marcó el reencuentro entre Miguel Ángel Russo, director técnico de los canallas, y Universidad de Chile, club al que dirigió hace varios años.

El reencuentro de Russo con los azules no fue el único eso sí, ya que el zaguero Nery Domínguez tuvo su propio reencuentro con Rosario Central, el club que lo formó y en el cual dio el gran salto en su carrera.

Domínguez ha expresado en innumerables ocasiones lo cómodo que se siente ahora en Chile y estando en la U, donde pese a la mala campaña anterior siempre fue rescatado y aplaudido por el fanático azul.

Domínguez está cómodo en la U pero no olvida a Rosario. | Foto: Agencia UNO

Esa comodidad lo lleva a proyectarse por un tiempo en la U, pero tampoco deja de lado el sueño que tiene de volver al club que lo vio nacer: “A las cosas no hay que forzarlas, pero en algún momento se va dar la vuelta a Rosario Central”, avisó en conversación con el medio La Capital del otro lado de la cordillera.

“Siempre es lindo enfrentar a Central porque te recuerda a tus inicios. No es la primera vez que me toca, pero lo disfruto porque me trae buenos recuerdos y porque siempre es bueno ver a la gente amiga del club”, complementó.

Nery Domínguez y compañía están a la espera de la oficialización de lo que sucederá con el amistoso entre la U y Talleres que servirá como el último apretón antes del debut ante Huachipato por el Campeonato Nacional 2023.