Nicolás Guerra alzó la voz y se refirió acerca del apodo que en su momento le puso el argentino Ángel Guillermo Hoyos, ex entrenador de Universidad de Chile.

Nicolás Guerra agradece el apodo de Kun por su parecido a Sergio Agüero: "Me hizo sentir importante"

Nicolás Guerra vivirá su segunda experiencia en Universidad de Chile y quiere aprovecharla con todo, así lo ha hecho saber en cada entrevista que ha dado en las últimas semanas. Y es que el ex Ñublense de Chillán no tiene un tan grato recuerdo de su primera pasada por los azules, pero sabe que su gran paso por los Diablos Rojos le sirvió para ganar experiencia y volver con otro aire al Centro Deportivo Azul.

En el recuerdo de los fanáticos del Romántico Viajero están las palabras de el ex técnico azul Ángel Guillermo Hoyos hacia el jugador de 23 años, quien lo terminó comparó en su momento con el mismísimo Sergio Kun Aguero, todo por su forma de jugar y aguantar el balón.

Guerra siendo presentado en el CDA por Manuel Mayo, gerente deportivo del club | Foto: Prensa Universidad de Chile

"Nunca me hicieron sentir con una presión al compararme con Sergio ‘Kun’ Agüero. Me hizo sentir importante. Uno tiene que ser autocritíco. Mi primer paso por la U no fue bueno", dijo en conversación con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports.

Fue en el mismo programa que el ariete se refirió a lo que ha sido su estadía en el CDA y a lo que le ha pedido Mauricio Pellegrino desde su arribo.

“Estoy contento de tomar esta nueva oportunidad en Universidad de Chile. Me recibieron muy bien mis compañeros y el cuerpo técnico”, indicó el canterano azul.

"Mauricio Pellegrino más que enfocarse personalmente vocaliza mucho al grupo. Ha explicado mucho su identidad de juego. Es un gran entrenador. Donde me ubiquen en cancha haré lo mejor posible", sentenció.

De esta forma, el reestreno de Guerra con la camiseta de la U se podría dar el miércoles 4 de enero, cuando los azules disputen el primer partido de la Copa de Verano Coquimbo 2023 ante Coquimbo Unido.