Nicolás Guerra es uno de los refuerzos de Universidad de Chile para esta temporada, y pese a que su labor ha sido destacada por el entrenador Mauricio Pellegrino, los números dicen que sólo ha marcado un gol en la temporada (A Curicó Unido).

El delantero habló hoy con la prensa en el Centro Deportivo Azul donde fue consultado por esta estadística dando una respuesta que dejó a todos sorprendidos.

"Sé que tengo que estar lo más calmado posible, como escuché a un gran delantero chileno, el gol llega, el delantero tiene que trabajar duro porque cuando llega, llega como el ketchup... se suelta todo", indicó.

Ya más serio, Guerra da cuenta de que "me estoy enfocando en trabajar muy bien, si me focalizo en el equipo como el otro día, sirvió para dar una asistencia, y voy a quedar feliz, si me toca corretear y correr lo voy a hacer, teniendo eso lo demás lelga solo, enfocándome en eso y teniendo calma".

Nicolás Guerra no se desespera por la falta de gol y asegura que ya vendrán (Photosport)

Como la cita del ketuchup era del Niño Maravilla, Nicolás Guerra lo reconoce como ejemplo. "Alexis para mí es un gran referente y siempre me focalizo en su trabajo, me gusta mucho su mentalidad, siempre querer más, él dice que hay que estar tranquilo, el delantero es así, el gol llega y hay que mantener la calma", cerró.