Universidad de Chile pone todas sus miradas para lo que es la temporada 2023, en la que los ‘Azules’ en las últimas horas oficializaron la llegada de su quinto refuerzo, tratándose del atacante Nicolás Guerra, quien volverá a vestir la casaquilla del ‘Romántico Viajero’ tras su paso por Ñublense de Chillán.

El atacante nacional conversó con el canal oficial del club tras su llegada al Centro Deportivo Azul y dejó sus primeras e importantes reflexiones tras concretar su vuelta al equipo que lo vio nacer, en donde confesó que desde que salió, trabajó con todo para volver.

“Muy ilusionado, muy contento desde el primer momento en el que me llamaron a mí, las emociones fueron a mil. Desde que me fui en el primer día, siempre soñé en volver. Gracias a dios se dio ahora y vengo muy ilusionado”, partió señalando Guerra.

Su paso por Ñublense sin duda que fue rentable para el delantero nacido en la cantera de los ‘Azules’, club al cual agradeció por todo lo que le brindó en todos los aspectos, los cuales lo hicieron crecer como futbolista.

Guerra confía en lo que será su retorno a la U | Foto: U. de Chile

“En estos dos años pude progresar mucho como jugador, creo que soy una persona y un jugador más maduro, una persona más diferente y eso lo tomo como un aprendizaje que hice en estos dos años. Muy feliz de eso y vengo con todas las ganas”, destacó.

“El cuerpo técnico me ayudó mucho a recuperar mi confianza y a partir a base de eso, a mejorar en lo físico, en correr más rápido y aguantar más los partidos. Desarrollé muchas cualidades de hacer goles, asistencias y ayudara mis compañeros. Siempre en base de ayudar al equipo, jugando en cualquier zona del ataque, me dieron muchas armas que pude desarrollar súper bien”, manifestó.

El atacante de 23 años agradeció el interés que mostró desde un primer momento el gerente deportivo de los ‘Azules’ Manuel Mayo, quien lo llamó para concretar su retorno y esa llamada aceleró el corazón del ‘Kun’, quien se moría por volver.

“Agradecido de Manuel, lo conozco desde que estaba cuando era chico, cuando se puso en contacto conmigo, siempre soné con volver y al ver que se dio ahora, el primer llamado me emociono mucho. Estaba en mi casa y me senté en el sillón, el corazón se me empezó a acelerar, muy contento que me haya llamado y haya confiado en mí como el cuerpo técnico. Estoy agradecido de él”, explicó al medio oficial del club.

ver también Con Zaldivia como titular: Las dos formaciones que utilizó Pellegrino en la goleada de la U

Finalmente, Guerra destacó nuevamente sus ganas de poder retornar al club y confiesa que hoy en día se siente muy preparado para afrontar lo que es el desafío de vestir la camiseta de la U, con la cual espera tener grandes temporadas y volver a pelear por cosas importantes, algo de lo que el jugador está completamente confiado de que sucederá.

“Quería tomar el desafío de estar en la U nuevamente. Siempre quise estar aquí de vuelta, vengo diferente, vengo y me siento preparado. Nos va ir muy bien este año. Vengo con el objetivo bien claro, que es aportar mi granito de arena y poder poner a la U donde tiene que estar, en los primeros puestos peleando el campeonato y para eso voy aportar todo lo que esté a mi alcance. Es lo que vengo aportar para que la U vuelva a estar donde merece estar”, cerró.