Este jueves Nicolás Guerra conversó con los medios de comunicación en el Centro Deportivo Azul donde fue consultado por lo sucedido con su compañero Leandro Fernández, el que fue castigo internamente con un partido.

"Son cosas que como club no queremos mostrar, pero él se mostró y habló muy arrepentido, dijo que iba a asumir todas las responsabilidades, como grupo damos vuelta la página y nos enfocamos en el fin de semana", aseguró el atacante.

Guerra hizo énfasis en lo que ocurrió en la interna donde el sancionado jugador dio explicaciones por su actuar.

"Se mostró demasiado arrepentido, él es importante para nosotros, pero nos hace sentir que el foco tiene que estar en la cancha, ojalá las luces no sean para él, porque él sabe las consecuencias, asumió la responsabilidad y hay muchos compañeros que lo están haciendo bien; él es importante para nosotros, hay que dar vuelta la página y pensar en el triunfo", enfatizó.

Para el final, el ex Ñublense aseguró que "uno no comparte los actos de indisciplina, pero como compañeros nos queda que vea el tema con el club, acatar lo que corresponda y seguir entrenando. Dentro de todo, Leandro me ha ayudado mucho y siempre voy a estar agradecido de él".