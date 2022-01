Osvaldo González tomó la decisión de no seguir en la Universidad de Chile. La determinación de Rocky fue mucho antes de que se pensara en la opción de que la U se iba a salvar en la última fecha ante Unión La Calera, en un épico partido que perdían 2-0 y lo pasaron a ganar por 3-2.

"Cuando terminó la primera rueda yo mismo hablé con los dirigentes para cerrar mi etapa en la U e irme a fin de año, pero lo hice porque estábamos en una posición muy buena en la tabla de posiciones y las cosas estaban en orden. Además les avisé con tiempo para que se programen en buscar jugadores", explicó el defensor en conversación con Redgol.

González reconoció que a fin de temporada deseaba continuar en la Universidad de Chile: "Así como terminamos obviamente que me dieron muchas ganas de seguir, porque siento que no me merecía ir peleando el descenso. Soñaba con irme campeón y dar la vuelta con mi hijo pequeño, Facundo".

El campeón de la Copa Sudamericana 2011 se refirió a las conversaciones que tuvo con el gerente deportivo del equipo, Luis Roggiero: "Creo que hablé dos veces", recordó el zaguero.

Rocky relató que fue al segundo piso del Centro Deportivo Azul: "La primera yo subí a su oficina le pedí que no volviera a cometer los mismos errores que en el 2021. Él venía recién llegando, no era su culpa, además le recomendé que se involucrara más con el plantel".

Mientras que en el último encuentro fue para sellar su salida del Romántico Viajero: "La segunda vez fue ya para darle término a mi paso por la U".