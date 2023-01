Mauricio Pellegrino tenía todas las intenciones de cambiarle la cara a Universidad de Chile en el primer partido oficial de la temporada, más no pudo hacerlo y terminó cayendo por 3-1 ante Huachipato en un complicado partido.

Había mucha ilusión entre los históricos azules, ex jugadores e hinchas de que esta temporada pueda ser distinta a las anteriores y, si bien esa ilusión se mantiene, lo cierto es que se comenzó con el pie izquierdo.

“La verdad es que esperaba mucho más de la U en el aspecto ofensivo, pero no fue así y después se nos complicó demasiado”, analizó en escuetas palabras Miguel Ángel Gamboa, ex jugador reconocido de Universidad de Chile.

La U sufrió en su debut en el torneo. | Foto: Agencia UNO

Gamboa hincó el diente diciendo que “Se cometieron errores defensivos que uno espera que no sucedan y después, con más corazón que fútbol, la U tuvo 10 minutos relativamente bueno, pero mucho pelotazo”.

“No me gustó que jugara Guerra muy solo en punta y que le tiraran puros pelotazos, no es la forma. A Leandro Fernández lo vi muy poco metido en el juego también”, apuntó sobre dos jugadores llamados a ser los que marquen diferencia de mitad de cancha hacia arriba este año.

“Está empezando recién, es el primer partido, pero pensé que íbamos a tener más poderío ofensivo y después de ver lo de hoy (ayer) creo que nos va a costar. La cancha no ayudó mucho tampoco, pero eso es para los dos lados y, además, la U tampoco necesita una cancha tan buena si juega al puro pelotazo”, remató lapidariamente.