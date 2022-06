Pablo Aránguiz ha tenido un paso turbulento por Universidad de Chile, club al cual llegó con cartel de figura tras su exitoso paso por Unión Española, pero que aún no ha podido revalidar en la cancha y le ha costado más de algún episodio en su estadía por la U.

El ex hispano, incluso, vivió momentos de terror cuando la U cayó ante Curicó Unido en Rancagua el año pasado e hinchas de Universidad de Chile se pasaron a la cancha a amedrentar y golpear jugadores, entre ellos, Aránguiz.

El jugador revivió el episodio, pero asegura que está en el pasado y ahora busca concentrarse más en el futuro, según reveló el mismo a De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports: “Me han tocado momentos malos en el club, pero he tenido la valentía de sobreponerme, no se me pasó jamás la idea de dejar el equipo. El apoyo de la familia es muy importante”.

Aránguiz sufrió con los hinchas azules el año pasado. | Foto: Agencia UNO

Aránguiz asegura que “Quiero recuperar mi nivel, he sufrido varias lesiones. El partido post Huachipato tuve una semana muy linda, especialmente en confianza. Sebastián Miranda habló conmigo y me entregó la confianza para rendir (…) Me he acostumbrado a jugar por la banda izquierda, generar fútbol desde afuera hacia adentro. Uno se debe adaptar a la idea de cada entrenador y ser una opción”.

El ex hispano incluso habló sobre la teleserie del momento que involucra al portero de la selección ecuatoriana: “Hernán Galíndez se ve normal en el día a día, es un compañero muy cercano, bueno para hacer chistes. No nos ha dicho nada sobre una posible partida del club”.

En el cierre, se refirió a las expectativas para el segundo semestre con Diego López al mando, a quien describió como “intenso, dinámico y muy cercano al jugador”: “Queremos luchar en la parte alta del torneo. Estamos bien, preparándonos de la mejor manera. Queremos adaptarnos rápidamente a la idea de Diego López y conseguir cosas importantes para el club”, remató.