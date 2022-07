No va más. Hernán Galíndez dejó de ser el portero de la Universidad de Chile, noticia que fue confirmada por el elenco universitario en un comunicado oficial y todo parece indicar que seguirá su carrera en el Aucas de Ecuador.

Y es que el guardameta de 35 años utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de los miles de hinchas de la U, pero hay una frase que dejó a varios enojados. “Por otro lado, debo aclarar también que no recibí amenazas ni me sentí en peligro, como se informó en medios de comunicación", afirmó Galíndez.

Uno de los que se refirió a la salida del seleccionado ecuatoriano de la U el periodista Francisco Eguiluz, quien se tomó un momento y conversó con Bolavip Chile sobre esta situación.

"A mí me parece que la salida de Galíndez es lo mejor para la Universidad de Chile porque tener un mentiroso en un grupo de trabajo nunca es agradable, tener alguien que inventa y que las hace pública además llega a ser peligroso", comenzó diciendo el reconocido comunicador.

El ecuatoriano disputó 14 partidos con la camiseta del Romántico Viajero | Foto: Bolavip Chile

Agregando que "para el grupo de jugadores, para el cuerpo técnico era imprescindible limpiarse de alguien que miente abiertamente de cuestiones tan sensibles como inventar que estaban amenazando a sus hijos en el colegio".

"Me parece lo mejor para la U, en este caso el jugador me da lo mismo, me importa mucho más el bien de un conjunto que si el jugador lo está pasando bien o mal. Creo que la U tiene que pensar a saber con que clase representante negocia y ya le pasó con el de Montillo y Larrivey, y en este caso el de Galíndez es fundamental en la trama de todas las mentiras", sentenció Eguiluz.