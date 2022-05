Universidad de Chile le ganó 2-0 a Deportes La Serena en el estadio Santa Laura con goles de Cristián Palacios y Ronnie Fernández, sumando de a tres luego de un mes, saliendo del fondo de la tabla de posiciones y generando un debut soñado para Sebastián Miranda en la banca azul en reemplazo de Santiago Escobar.

Una de las figuras del encuentro y autor de una gran jugada en el primer gol universitario fue Israel Poblete, quien jugó su mejor partido desde que llegó al cuadro azul y dejó muchas sensaciones positivas en los hinchas.

Bolavip conversó con Patricio Mardones quien quedó muy conforme con el partido que hizo el ex Huachipato y también lo elige como el mejor del encuentro entre azules y papayeros.

"Hizo un muy buen partido porque le agregó a toda su dinámica, más precisión, fue el más regular del partido y eso hizo que la U por ese sector atacara muy bien", aseguró.

Pato Mardones feliz con el rendimiento de Israel Poblete (Prensa U de Chile)

Agregando que "hay que llevarlo paso a paso, es un jugador con muchas condiciones, pero lo importante es que mantenga una regularidad y sobre todo en el momento que está viviendo la U, y no esperar que juegue a un 120% si no que sea estable, y es un chico que pone mucho, tiene ganas, tiene personalidad y en un club como la U hay que mantenerlo porque acá no sirve un partido sí y un partido no".

Para el final Mardones se refirió al interinato de Sebastián Miranda, respecto del cuál cree que no va a seguir en la banca y no se repetirá el caso de Esteban Valencia.

"Yo pienso que la dirigencia debe tenerlo claro porque las experiencias han sido malas, como lo que pasó el año pasado. Creo que Sebastián como dijo en su conferencia de prensa quiere dejar el equipo funcionando ojalá sacando la mayor cantidad de puntos para que vea el siguiente entrenador, él lo tiene asumido", cerró.