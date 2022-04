El retirado futbolista y ex defensor de los Azules fue tajante acerca del actual momento de la U en el Torneo Nacional.

La Universidad de Chile no logra tener estabilidad dentro del campeonato nacional y en esta jornada sumó una nueva caída en el torneo, siendo derrotado por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido en la novena jornada de la primera división.

Es por esto, que el ex jugador y defensor de los Azules, Patricio Reyes dialogó en exculsiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es el presente del conjunto Universitario, en donde fue claro en comentar de que no era un equipo de fiar para esta temporada.

“Yo en un comienzo viendo los primeros partidos de la U que había ganado, le había costado bastante ganar los dos primeros partidos del campeonato y me preguntaron sobre qué opinaba de la Universidad de Chile y dije ‘acostumbrémonos a ganar un partido, perder otro y empatar otro… esa va a ser nuestra trayectoria. No es un equipo ordenado”, inició expresando Reyes.

El retirado lateral que jugó más de doce años en la U dio su punto de vista sobre la continuidad de Santiago Escobar al mando de los Azules, en donde destaca que da igual el entrenador si no existe un equipo bien conformado.

“La verdad de las cosas que en los dos últimos años anteriores hemos estado pisando la rueda, hoy día por lo menos estamos en mitad de tabla navegando. No sé, si le dieron tanto tiempo, esperaron tanto para echar a otros entrenadores que tuvieron peores resultados, da lo mismo si no hay presupuestado armar un equipo con ciertas perspectivas”, declaró el campeón de la Copa Chile con la U en 1991.

Finalmente, Reyes habla sobre la confianza que tiene el estratega de los Azules con revertir esta situación, la cual para el ex jugador de la U es inaudita después del rendimiento que ha mostrado y disparó expresando que el equipo hoy es un espanto.

“Se armó un equipo y el tipo (Escobar) confía, dice que van a despertar en cualquier minuto, yo no se cuándo. Hasta el momento ganan, empatan y pierden y un entrenador que hace eso ¿Se mantiene o no?, por lo menos acá en Chile, la mediocridad manda. No veo ningún cambio. La U es un desastre”, cerró.