Patricio Yáñez le presta el ropero entero a Yonathan Andía y pide que no se vaya de Universidad de Chile

Juan Pablo Gómez fue oficializado como el primer refuerzo para Universidad de Chile de cara a la temporada 2023. El ex Provincial Curicó Unido viene de una grna temporada donde incluso fue reconocido como el mejor lateral derecho del año.

Y los azules se reforzaron con él y ahora viene la incertidumbre sobre quiénes lucharán el puesto con Gómez y para eso existen dos futbolistas con los que habrá que competir, ellos son Yonathan Andía y Daniel Navarrete.

Rumores han aparecido y que señalan que el Cachorro podría dejar el club y ser enviado a préstamo. Ante esa posibilidad, este viernes en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez dio su postura al respecto y comentó que esta idea, para él, no tiene mucho asidero.

"Yo no se si la U está para quitar a Andía, yo creo que suma al plantel. Uno siempre piensa que los planteles competitivos como decía Quinteros o los técnicos de Católica, al menos dos jugadores por puesto para ser competitivos", enfatizó el ex mundialista.

Juan Pablo Gómez llega para ser el lateral derecho y pelear el puesto con Yonathan Andía (Prensa Universidad de Chile)

El comunicador de la 92.1 siguió con sus argumentos y sostiene que lo realizado por el oriundo de Santa Bárbara le da el margen, al menos, para que pelee el puesto. "Yo creo que no sería conveniente que Andía deje el club. Estuvo muy mal Andía, no ha respondido en la U lo que hizo en Unión La Calera, pero las últimas fechas fueron muy positivas, hubo partidos buenos de él, no significa que le den la continuidad, pero hay que formar plantel".

De todas maneras, Patricio Yáñez valoró la llegada del primer refuerzo de la U para la temporada, "me parece que lo de Gómez es una buena contratación", concluyó.