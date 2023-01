El ex futbolista Patricio Yáñez se refirió a la pelea por la titularidad en el arco de Universidad de Chile entre Cristóbal Campos y Cristopher Toselli.

Universidad de Chile continúa los entrenamientos en la pretemporada azul y ahora lo hace con una nueva cara tal es caso de Cristopher Toselli, quien fuese oficializado este lunes 9 de enero como nuevo jugador de la institución laica de cara a la temporada 2023.

Una de las peleas más reñidas en el plantel por un puesto de titular se dará en el arco del Romántico Viajero. Y es que tras la llegada de Toselli proveniente de Central Córdoba de Argentina, el estratega argentino Mauricio Pellegrino se deberá decantar por el ex Católica o Cristóbal Campos como el portero estelar en el inicio de la temporada.

Toselli ya entrenó a la par de sus nuevos compañeros | Foto: U. de Chile

El ex delantero y actual panelista de Agricultura Deportes, Patricio Yáñez, le advirtió al portero de 23 años que la lucha no será para nada facil con el histórico ex jugador de la Franja Cruzada.

"Si uno aterriza los inconvenientes que puede tener Campos en el año, Toselli agarra la camiseta y no la va a entregar", le indicó Yáñez al canterano azul.

"Yo creo que Toselli no va ser un portero de clase excepcional pero no vas a perder por él habitualmente...Toselli anduvo bien en el primer semestre en el fútbol argentino", remarcó el ex seleccionado nacional.

"Una frase súper decidora por parte de Pellegrino fue cuando dijo que quería un arquero y no un suplente, como lo dijeron anteriormente con el chico que llegó a la U proveniente de Huachipato", sentenció.