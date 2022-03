El ex seleccionado nacional analizó la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo y se refirió tocó varios temas, como estuvo la defensa, las falta de contrataciones y el funcionamieno del equipo de Santiago Escobar.

Patricio Yáñez analizó este lunes en Radio Agricultura lo que fue el desempeño de Universidad de Chile en el Superclásico 191 frente a Colo Colo jugado en el Estadio Monumental, donde los azules cayeron por 4-1. El ex seleccionado nacional apuntó, en primera instancia, al funcionamiento y a las contrataciones.

"No es un tema defensivo, Santiago Escobar. Es un tema de funcionamiento que no ha alcanzado en cinco fechas, yo entiendo todo. Entiendo que se fue un grupo importante de jugadores y que llegó un grupo importante de jugadores. Que a lo mejor no le contrataron, pega del director deportivo, pega de quienes invierten y los controladores", comenzó diciendo Yáñez.

"Un central le llovía, lo decían hasta los niños en la calle 'traigan un central a la U'. 'No, es que voy a jugar con los jóvenes', 'Es que trajimos a Carrasco', pero si Carrasco no es tampoco un gran jugador, no es buen jugador y menos para la U", agregó.

Y el comentarista continuó. "Hay cuestiones que uno no entiende. Si es una cuestión económica, que no había más plata o es que de verdad esta gente que controla a la U, hablo del director deportivo y el técnico, no cachan una. Te lo digo en serio y con mucho respeto para la gente".

En esa línea, es que enfatizó en la dupla de centrales que presentó Santiago Escobar ante los albos, la cual estuvo conformada por Ignacio Tapia y Bastián Tapia y en los que percibió "miedo".

"El día de mañana los Tapia pueden ser tremendos jugadores. Para jugar un Superclásico y en la U debes tener al lado un gallo poderoso, importante, una torre, experiencia, que te lleve, que te vaya mostrando cierta tranquilidad.y que los apañe o arrope, porque ayer los chicos tenían una cara de miedo, asustados en el Monumental", expresó Yáñez.

"Tú los mirabas y en la cara '¿Qué hago, para dónde corro? Es decir, Andía que tiene más recorrido, ayer no cerraba, quedaba abierto, trotaban en la cancha. Es una cuestión de verdad incomprensible. Entonces, cuando Santiago Escobar y a quien respeto como técnico, dice. 'A los problemas defensivos pusimos dos jugadores de experiencia', es que no lo creen si era el mensaje o no lo explica bien, pero lo cierto es que es un problema desde el arquero hasta los jugadores que ingresan en los segundos tiempos". comentó.

Finalmente, el ex delantero cree que la escuadra azul no tiene una grata actualidad. "La verdad que la U está mal y lo está pasando mal, un plantel donde no se alcanzó a llenar de jugadores importantes, en los puestos que necesitaba y lo está pagando en el torneo local", sentenció.