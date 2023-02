Pelotazo cambia la historia: "Para la U un año tranquilo no es ser campeón, es no pelear el descenso"

Universidad de Chile está comenzando una nueva temporada llena de dudas, luego de su segunda derrota en el Campeonato Nacional, sufrida el último domingo ante Palestino en el estadio La Cisterna.

Una situación que comienza a preocupar a los hinchas, que ya miran en el horizonte un nuevo año de sufrimiento y de pasarla mal en los estadios.

Algo que también mira de la misma forma el periodista Jorge Gómez, Pelotazo, quien ve un panorama similar a lo ya vivido por el pueblo bullanguero.

La U está obligada a levantar para no comenzar sufriendo en el torneo. Foto: Agencia Uno.

"La U está presionada en salir de este mal momento, estos años han sido complicados. Yo sé que el hincha quiere ser campeón, la última vez fue en 2017, han pasado seis años, pero se ve muy difícil", comentó en ESPN.

En ese sentido, asegura que si se sigue por el mismo camino "se ve muy difícil clasificar a la Copa Libertadores, mientras pasan las fechas va ser más difícil clasificar a la Sudamericana".

Es por esto, que asegura que hay un cambio en el objetivo histórico de Universidad de Chile, donde antes se ilusionaba siempre con pelear los títulos y ahora sólo se está conformando con mantener la categoría.

"Esa es la presión, no tener que llegar al minuto añadido como ante La Calera en Rancagua para zafar del descenso en el último momento. En no tener que estar preocupada los promedios, que esa U tuvo gran campaña pero como estaban los promedios, eso se olvidó, donde quedaron terceros. Esa es la presión, zafar de esto y tener un año tranquilo. Ojo que el año tranquilo, donde cambia la historia de la U que es exitosa. Hoy para la U un año tranquilo no es ser campeón, es no pelear el descenso. Es difícil, pero es la realidad", asegura