Luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP dio su veredicto por los graves incidentes del Superclásico, muchos esperan que las medidas sean ejemplificadoras a futuro y que no se repitan en los encuentros entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Algo que aprueba el histórico relator azul, Pepe Ormazábal, actualmente en Deportes en Agricultura, quien asegura que va servir para el comportamiento.

Los incidentes en el Monumental. Foto: Photosport

"La sanción es justa. Desgraciadamente hay hechos que condenan a la gente de la U y en el caso puntual de Colo Colo igual. Esto debe servir a la gente de la U", comenta en conversación con Bolavip.

En ese sentido, por lo que pasa con los hinchas de Universidad de Chile, es que hace un llamado a la concesionaria a decretar nuevas medidas, para que no le suspendan partidos del torneo.

"Azul Azul debe tomar medidas potentes, no puede ser que estén constantemente pasando los límites. No me explico cómo la gente de la U llega a los estadios con bengalas, petardos, cuando a uno como prensa lo revisan entero. Algo pasa. Hay un filtro que no se hace bien", precisa.

Por lo mismo, cree que las medidas tomadas, tanto para Colo Colo como para la U, son adecuadas y deben ser tomadas como ejemplo.

"Es una medida que debe servir como ejemplo para el futuro, porque hay riesgo para los jugadores y el espectáculos. En el caso de Colo Colo se venía venir, las sanciones son las correctas y ojalá que sirvan de ejemplo", finaliza.