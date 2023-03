Dicen que todo sirve en la previa de un partido tan importante como lo es un Superclásico y que el próximo se llevará a cabo este domingo 12 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental, donde se juegan algo más que tres puntos.

Y claro, cómo no va a ser así si por el lado de Colo Colo la responsablidad de mantener una especie de predominio ejercido por más de 20 años en su feudo, mientras que la Universidad de Chile con el deseo de romper ese maleficio que los ha acompañado por tanto tiempo.

Es por eso que en el CDA, se respira calma, pero también mucho deseo, el anhelo de revertir momentos ingratos y los hinchas lo saben. Mientras que ellos, lejos de sentirse desmotivados, la fe está intacta y creen que ahora sí se puede dar.

Es el caso de Álvaro Puentes Barahona, pequeño hincha azul de 11 años quien estuvo este viernes por la mañana de visita en el Centro Deportivo Azul y se hizo presente con un chuncho gigante y un cartel que decía "Vamos la U, que el domingo ganamos" y fue así como compartió con el plantel y se fotografió con algunos de los futbolistas, es más, todo apunta a que Cristóbal Campos se quedó con el letrero.

Pero uno de los instantes más emotivos ocurrió cuando Álvaro les habló en el camarín y una de las palabras que se pudo percibir fueron "siento que ahora es el momento en que ustedes pueden ganar", donde sin duda llegó a la fibra más íntima de cada uno de los elementos azules.

Bolavip dialogó con el simpatizante y comentó que "fue un momento muy lindo, ya que sentí que cuando estaba hablando todos los jugadores me estaban prestando atención, no hubo nadie que no me miraba. De verdad, yo estaba muy nervioso, siento que todos captaron lo que dije y creo que sí, que se le puede ganar al colo", reconoció un emocionado Álvaro.

Un momento que este pequeño aficionado no olvidará jamás y que los jugadores se hayan podido llenar de energía de cara a un trascendental duelo como es el de este domingo frente a Colo Colo en el recinto de Macul.

Álvaro le habló al plantel en el camarín (Archivo)

Álvaro junto a Emmanuel Ojeda (Archivo)