Mauricio Pellegrino ya comienza a delinear lo que será su nuevo periplo en Universidad de Chile y uno de los puestos a reforzar es el del defensor central. Si bien el jugador que parece estar más cerca de estampar su firma con la U es Matías Zaldivia, la dirigencia azul está atenta para tener un plan B en caso de que este fichaje se caiga de un momento a otro.

Según informó Bolavip Chile, el elenco universitario habría puesto sus ojos en Omar Merlo, defensor argentino nacionalizado chileno, quien viene de vestir la camiseta de Sporting Cristal.

Merlo está siendo visto por varios equipos nacionales | Foto: Instagram

Marcelo Merizalde, periodista del diario La República de Perú, conversó con Bolavip sobre las chances de ver a Merlo vestir la camiseta del Romántico Viajero.

"Sobre Omar Merlo, tenía entendido efectivamente que esta sería su última temporada en el país y que regresaría a Chile para retirarse en Huachipato. Su temporada en lineas generales, definitivamente fue la más baja en sus 5 años aquí, físicamente nunca llegó a estar al 100% y lamentablemente no se va en los mejores términos con la directiva de Cristal", detalló

Luego, el también comunicador del diario Líbero analizó la temporada del futbolista argentino nacionalizado chileno.

"Individualmente no fue su año. Mal en los 1 vs 1, mal timing y erratico en el juego aéreo. Ya no estaba contento en el club, pues fue vendido y no tuvo la mejor sintonía con los nuevos dueños. Siento que con una buena pretemporada y nuevos desafíos, podría recuperar su nivel", remarcó.

Recordar que Merlo llegó a Cristal el 16 de enero de 2018 y pudo disputar 205 compromisos con la camiseta celeste y convertir 13 goles.