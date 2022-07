Universidad de Chile venció 2-1 a Unión La Calera en el estadio Santa Laura con goles de sus juveniles Bastián Tapia y Darío Osorio, comenzando de esta manera con el pie derecho la segunda rueda.

Pese a la victoria y a los importantes tres puntos, el entrenador bicampeón con los azules César Vaccia analiza junto a Bolavip el triunfo universitario haciendo énfasis en que el partido pasó más por errores del visitante que virtudes de la U.

"Estaba pensando y uno tiene una visión más técnica, estuve ahí en la alta competencia y si uno obtiene un resultado producto de la impericia del equipo rival, esto no perdura en el tiempo porque el fútbol sigue siendo un juego y la verdad si uno le miraba la cara a los jugadores de Unión La Calera, no entendían cómo habían perdido este partido", asegura.

Agregando que "la cantidad de goles que se perdieron fue increíble, entonces si tu basas el triunfo en la impericia del rival eso te puede resultar una vez como este sábado, pero no hay un progreso en lo absoluto. En el primer tiempo no hubo nada, en el segundo tiempo tuvimos un tiro al arco de Poblete, y los goles, llegamos tres veces al arco y entonces si basas tu resultado en que tu arquero sea la figura y que se pierdan tantos goles el equipo rival, eso no se sustenta en el tiempo".

César Vaccia preocupado por el juego de la U de Diego López (Archivo)

Vaccia cree que el equipo que dirige Diego López carece de un creador, de un hombre que pueda alimentar a los delanteros Cristián Palacios y Ronnie Fernández.

ver también Tabla | La U triunfa y queda cerca de los puestos de copas

"Vamos por el centro con dos contención y dos por afuera y cuando tenemos que recuperar el balón no tenemos pase entre línea, un pasegol garantizado, no tenemos un Mago Valdivia que te mete un pase y te deja solo, no tenemos ese jugador, no lo tenemos no más y tampoco nos da resultado lo de Poblete y Aránguiz, Morales estaba solo siempre contra dos y tres y esto se acentuó con la expulsión de Morales", cerró.