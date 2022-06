El ex jugador de Universidad de Chile y trabajador de Azul Azul, reveló que en su momento dirigencial en los azules dejó pasar el fichaje de dos jugadores por esperar la respuesta de Eugenio Mena, quien finalmente no terminó volviendo a la U.

Universidad de Chile sigue trabajando a full para llegar con todo en el segundo semestre del Campeonato Nacional 2022 y el debut en Copa Chile frente a General Velásquez y, para eso, Diego López ya empieza a formar su equipo con Emmanuel Ojeda y la ya casi asegurada llegada de Nery Domínguez en los azules.

Uno que conoce el paño desde adentro es Rodrigo Goldberg, ex jugador de Universidad de Chile y gerente deportivo de Azul Azul, la concesionaria que administra el futuro de la U. En conversación con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Goldberg fue consultado por la opción de Mauricio Isla y terminó revelando infidencias de un mercado de pases.

Goldberg reveló que, por Mena, perdieron a dos jugadores. | Foto: Agencia UNO

¿Hubiese llevado a Mauricio Isla a la U?: “Yo feliz, ahora con qué, no sé… pregunté por Mauricio Isla y no había ninguna posibilidad”, comenzó diciendo el ex jugador de la U.

Para complementar su idea, aseguró que “Tienes que tener algo que ofrecerle, decirle queremos esto, esto y que tú seas parte de esto (…) Cuando dicen ‘no, si ya tiene la carrera hecha, la plata no importa’, es cierto, la plata no importa, no juegan por plata. Por lo tanto, cobran lo que quieren: ‘yo valgo esto. ¿No lo tienen? Bueno’”, dijo.

Cuando Goldberg fue consultado por Eugenio Mena al decir que trató con Mauricio Isla, hizo una dura revelación: “Nosotros perdimos a Juan Cornejo y Nicolás Peñailillo por esperar a Eugenio Mena”, dijo. ¿Y estuvo cerca de volver a la U?: “No sé, habría que preguntarle eso a la persona que negoció”, remató.