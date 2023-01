Una polémica se armó en radio Cooperativa, luego de que se conociera que un grupo del directorio de Azul Azul se opone a la llegada de Felipe Gutiérrez a Universidad de Chile por venir de la UC. Todo, cuando en el plantel ya están el ex Colo Colo, Matías Zaldivia y el ex cruzado Cristopher Toselli.

Universidad de Chile está analizando traer nuevos nombres en el mercado de pases, luego de perder el primer partido del Campeonato Nacional ante Huachipato, lo que dejó lleno de dudas a los hinchas.

En estos días ha sonado con fuerza el nombre de Felipe Gutiérrez, quien viene de quedar libre desde Universidad Católica y está buscando un nuevo horizonte para su carrera profesional.

Información que fue destacada en radio Cooperativa, pero que trajo polémica, luego de que se conociera que parte del directorio de Azul Azul no quiere otro jugador identificado con un archirrival.

Gutiérrez es una opción en la U.

Eso molestó a Patricio Muñoz, quien puso sobre la mesa las llegadas de Matías Zaldivia desde Colo Colo y la de Cristopher Toselli, identificado con Universidad Católica.

"Hay que tener ojo con ese argumento. Entonces aclaremos que son aprehensiones que tienen directores que no tienen razón de decidir. Vino un jugador de Colo Colo y uno de Universidad Católica, entonces eso no es problema en la U. No es real", comentó Muñoz.

Para el periodista es imposible que cambie la visión de quienes contratan en menos de un mes, con la opción de Gutiérrez.

ver también La U busca remecer el mercado y se acerca a Felipe Gutiérrez

"Me parece mal que hay directores que no pescan y no son considerados, pero ellos no están en la decisión, es de tres personas que no tiene ese tipo de aprehensiones. Esas personas que deciden trajeron a Zaldivia y Toselli, por lo que Felipe Gutiérrez puede llegar mañana si llegan a un acuerdo, pero no pongan el argumento que son del archirrival. No lo consideraron hace unas semanas y ese argumento no pesó.¿Por qué va pesar con Gutiérrez? No se entiende", enfatiza.

Por lo mismo, asegura que, en esta pasada, la explicación de que Gutiérrez viene de la UC por parte del directorio de la U no puede ser bien tomada.

"Entiendo todo, pero tomaron hace días la decisión de contratar a Zaldivia desde Colo Colo y hace unos días a Toselli. No es argumento", finaliza.