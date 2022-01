Durante el transcurso de esta semana, se dio a conocer que Azul Azul estaría en conversaciones con la comuna de Cerrillos para la construcción del anhelado estadio propio. Desde Universidad de Chile, sin embargo, no ha habido nada oficial y prefieren el hermetismo para trabajar en un tema que es sensible para el hincha azul y que lleva esperando durante décadas.

En conversación con el diario El Mercurio, Michael Clark, presidente de Azul Azul, abordó el tema estadio: “Es difícil hablar de esto, pues nuestra forma de trabajo no es la que se ve en una buena parte de los clubes. Como hincha de la U, me he ilusionado muchas veces en el pasado con la construcción del estadio y he sido objeto de burlas de mis amigos hinchas de otros clubes por ello. Ni yo ni nadie en la institución queremos ilusionar a ninguno con esto todavía. Pero ya se ha conocido ciertas informaciones que dan cuenta de nuestro trabajo silencioso de los últimos seis meses para comenzar el diseño de un proyecto sobre la materia”.

Consultado sobre si la comuna de Cerrillos es la que corre con ventaja para ver una nueva casa azul, Clark fue enfático en señalar que “Cerrillos es una posibilidad muy interesante que debemos analizar. Venimos trabajando junto a Cristian (Auber) desde que llegamos a la U, en los últimos seis meses, para ver si podemos hacer realidad este sueño”.

Independiente de lo anterior, el mandamás azul no se cierra a que existan otras alternativas para albergar el sueño del estadio propio: “Si queremos concretar este sueño, debemos analizar todas las opciones de terrenos disponibles en la Región Metropolitana, públicas y privadas”.

Por último, acusó mala leche por parte de algunos de querer ver hundido el proyecto azul: “Aquí hay gente que no quiere que esto resulte, por distintas razone, y que filtraron a la prensa información sobre lo que veníamos haciendo. A partir de eso, tenemos este tema en la palestra. Cuando tengamos un avance concreto y definitivo, créanme, no lo lanzaremos, así como así por la prensa, sino en una fiesta junto a toda nuestra gente, la misma que tendrá ese estadio siempre lleno”, remató.