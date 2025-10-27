Este lunes en el Estadio Nacional, Deportes Limache logró un milagroso empate 2-2 ante Colo Colo y uno de los titulares en el cuadro de la ciudad del tomate fue una de las grandes promesas de la U: Agustín Arce.

El mundialista sub 20 jugó los primeros 45 minutos y conversó una vez terminado el partido con nuestra periodista Marcela Leyton en zona mixta.

¿Alguna sensación especial por enfrentar a Colo Colo? “La verdad que es es igual a todos los partidos, es un equipo más y esperábamos ganarlo, lamentablemente no se dio, se dio el empate y vamos a seguir trabajando para lo que queda de torneo”, afirmó el volante.

¿Se ilusiona con volver a Universidad de Chile? “Sí, obviamente”, contesta Arce, aunque deja en claro lo agradecido que está de su club actual. “Limache me abrió las puertas para jugar, sumar minutos, estoy contento por eso”, agrega.

Agustín Arce jugó el Mundial sub 20

La especial petición de Agustín Arce para sus compañeros de la U

“Espero que ganen, les deseo lo mejor, mucho éxito a todos, espero con ansias que ganen, pasen a la final y que salgas campeones”, afirmó el volante.

Agustín Arce cuenta además que estuvo pegado al televisor en el Clásico Universitario. “Estuve viendo el partido, lamento lo que le pasó a Lucas, hablo con el Maxi (Guerrero), y estoy feliz porque les está yendo bien”, relata.

¿Una petición para los compañeros que dejó en la U? “que salgan campeones de la Copa Sudamericana”, cerró.