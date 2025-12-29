Como es sabido la temporada de Universidad de Chile 2026 comienza el lunes 5 de enero, donde como explicamos latamente, el plantel se dividirá en dos para el inicio de los trabajos.

No obstante lo anterior, el flamante nuevo DT de la U, Francisco Paqui Meneghini, aunque aún no asume oficialmente su cargo, trabaja hace días en lo que será su primer desafío en un equipo grande en su carrera.

El argentino no quiere dejar nada al azar y está analizando detalle a detalle junto a su cuerpo técnico no sólo los trabajos físicos a los que estarán sometidos los jugadores azules, además del estudio minucioso de la logística de los partidos amistosos de enero.

Pero la primera decisión de Paqui, es tener una conversación frontal con todos los jugadores de la U que cumplen con la regla del sub 21, y para eso citó a cada uno de ellos a presentarse en el Centro Deportivo Azul, esta semana, específicamente el viernes 2 de enero.

A esta reunión no sólo están convocados jugadores como Flavio Moya, Ignacio Vásquez o Martín Espinoza, quienes forman parte del plantel actual, también lo harán las jóvenes promesas que estaban a préstamo como Salvador Negrete, Renato Cordero, Jeison Fuentealba y Fernando Sanguinetti.

Uno que también dirá presente es el recién firmado John Cortés, mundialista sub 17 que ya firmó su primer contrato profesional con la U.

Análisis de los citados para el viernes 2 de enero