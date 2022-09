La contratación del polémico asesor Mauricio Etcheverry en Universidad de Chile causó gran controversia por los vínculos que el ahora hombre que trabaja para los intereses de Azul Azul mantenía con el ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue.

La llegada del polémico asesor no dejó indiferente a nadie y mucho menos su primera determinación para defender los intereses de la U: juntarse con los árbitros en medio del delicado momento que pasan los azules en la tabla de posiciones.

“Nosotros como club tenemos falencias en las áreas en las cuales operamos, que tiene básicamente que ver con la ANFP, autoridades administrativas y la logística de lo partidos. No hacemos bien esa labor, esa operación le está costando mucho al club, por tanto, requeríamos la ayuda de un asesor”, dijo Michael Clark sobre la contratación de Etcheverry en conversación con Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Los vínculos de Etcheverry con Jadue causaron sospecha en su llegada a la U. | Foto: Archivo

Bajo esa misma línea, aportó diciendo que “Consultamos y apareció el nombre de él que es una persona que yo entiendo el ruido que puede generar por los vínculos con Sergio (Jadue) en su minuto, pero no está condenada por nada, fue investigada y salió libre de polvo y paja”.

“Entiendo que se tenían pruebas fabricadas contra él y no se encontró nada, más allá de que sea amigo o no de Sergio (Jadue), investigado o no los hechos dicen que no se comprobó nada y se hace valer su presunción de inocencia para hacer su pega. Él no tiene oficina, no va al club, no tiene correo del club. Su pega es clara y establecida y queremos que nos ayude, eso ha estado haciendo”, complementó.

En el cierre, el presidente de la concesionaria azul le bajó el perfil a la polémica reunión de Etcheverry con los árbitros: “Es una reunión que se da con todos los clubes. Yo he ido y todos los clubes van cuando se sienten perjudicados. Yo no le daría tanta importancia, lo hacen todos y por tanto es más parte del folclor que lo que realmente importa”, remató.