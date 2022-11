El presidente de Azul Azul, Michael Clark, reconoció que lo ocurrido esta noche con la eliminación de la Universidad de Chile ante la Unión Española no era lo esperado en la Copa Chile.

Michael Clark fue directo y no se dio ninguna vuelta para analizar lo ocurrido con la Universidad de Chile ante la Unión Española en la semifinal de vuelta de la Copa Chile. El presidente de Azul Azul, tras la caída ante la Furia Roja en Santa Laura, dio la cara y en algunas frases realizó una dura autocrítica.

La cara visible de la concesionaria que rige los destinos de la Universidad de Chile fue claro para analizar lo que pasó con el equipo de Sebastián Miranda, quien guardó jugadores titulares frente a Huachipato en el Campeonato Nacional y su apuesta no dio resultados.

"Ahora solo queda pensar en la próxima temporada. Se intentó y no se pudo. No fue el año que nosotros queríamos, no fue el año que nosotros esperábamos y hay que pensar en lo que viene", esbozó.

Además, Clark tampoco quiso entregar luces sobre lo que pasará con Miranda, quien no logró sostener el único gran logro para la Universidad de Chile en un ingrato 2022. "Las evaluaciones se harán a fin de año todavía queda, poco pero queda. Una vez que salgamos de esta temporada vamos a comenzar a pensar en el próximo. Lamentablemente las cosas no anduvieron como nosotros queríamos", dijo.

Michael Clark, presidente de la Universidad de Chile, no quedó contento con lo ocurrido ante Unión en Copa Chile (Bolavip)

Clark siguió con su mensaje en el Santa Laura y mostró su dolor e impotencia por lo acaecido en la Copa Chile, que dejó al Romántico Viajero sin opción a competencias internacionales en 2023.

"Somos autocríticos y lo hemos dicho. Claramente los resultados no son los que nosotros esperábamos. Creo que la U no merece estar en este lugar. Estábamos muy esperanzados pero no se pudo y hay que pensar en llegar próximo año", agregó el timonel de Azul Azul.