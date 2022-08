Universidad de Chile está batallando en el Campeonato Nacional 2022 por no caer ni rozar la desgracia como le tocó hacerlo en la temporada pasada, donde estuvo prácticamente a cinco minutos de caer a la Primera B por segunda vez en su historia.

El conjunto dirigido por Diego López, eso sí, no levanta cabeza en materia de resultados y está estancado en la parte baja de la tabla de posiciones, donde apenas tres puntos lo separan de Deportes Antofagasta y Coquimbo Unido, los colistas.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de Universidad de Chile es Rafael Olarra, quien en el programa ESPN F Show tuvo duras palabras para analizar a la U, asegurando que ve difícil una salvación y que es el equipo que tiene el peor fútbol del torneo.

La U lucha por salir del pésimo momento. | Foto: Agencia UNO

“Vi al Audax, vi otros partidos no necesariamente de los equipos grandes y me doy cuenta que la U es la que juega de peor forma o de una forma que no va llegar a romper esta racha. Veo muy difícil que se rompa, si bien esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”, arrancó diciendo.

Al ser consultado sobre si el análisis de Olarra pasa por un sentimentalismo por haber sido jugador de la U, aseguró que “Puede ser que eso me pase desde lo que me tocó vivir y de lo que genera un equipo como la U, muy lejano a otras épocas”.

Para Olarra, el mal juego de la U no es solo parte de su análisis sino que un consenso global: “Si tu preguntas y yo lo he hecho en varios círculos, me hablan de que ven a la U como el equipo más débil del campeonato y eso es grave, es fuerte teniendo en consideración que viene la parte final donde se definen cosas y donde tienes que estar muy atento porque si no, te vas a la B”, remató.