A las 18:00 el país se detiene por culpa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el que se desarrollará en el estadio Monumental.

Y a horas de que se juegue el crucial encuentro que ya tiene formaciones confirmadas por los entrenadores Gustavo Quinteros y Mauricio Pellegrino, ambos equipos reciben el apoyo de sus hinchas.

Uno que no duda en reconocer que su corazón está con la U, es el hoy comentarista de ESPN, Rafael Olarra, el que como jugador fue campeón con los azules tres veces y también supo lo que es ganar en Pedrero.

"Lo único que tengo claro es que pase lo que pase hoy en el Superclásico, mañana voy a ser aún más azul que nunca !!!! Vamos LEONES", escribió el Rafa en su cuenta de Instagram.

Rafa Olarra tiene su corazón azul y apuesta por la U en el Superclásico (Agencia Uno)

Hace un tiempo Olarra conversó en un live de Instagram con Diego Rivarola recordando su llegada a la U: “Llegamos de esa gira y me estaban esperando unos dirigentes. Me dicen que me voy directamente a la sede del Club para cerrar contrato. Imagina mi alegría. A mí siempre me gustó la U por su hinchada. Esa atmósfera que se genera no lo viví en ningún equipo”.