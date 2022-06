Un importante problema tiene Universidad de Chile luego de que otra vez Hernán Galíndez denunciara ataques contra su persona y familia en redes sociales, por lo que su continuidad en nuestro país se hace cada día más difícil.

Incluso el sindicato ecuatoriano de futbolistas emitió un comunicado apoyando al arquero y dando a entender que el jugador quiere salir de la U para volver a Ecuador.

Respecto a qué tiene que hacer la U, el entrenador Raúl Toro es de la idea de que los universitarios deben dejar partir a Galíndez asegurando que su permanencia puede ser muy dañina para el camarín.

"No sé cuanto invirtió la U y si se siente incómodo debe irse. No hay peor cosa que tener a un jugador incómodo, un profesor me dijo una vez 'una manzana que se pudre en el cajón, las pudre a todas'. Él si no está a gusto no va a ayudar en el camarín y él es el jugador con mayor pergamino en Universidad de Chile", aseguró.

Igualmente Toro cree que todo el problema se genera en algo que sólo el afectado tiene un real conocimiento de la situación.

"Lo que pasa es que uno habla desde lo lejos, pero uno no sabe lo que está viviendo Galíndez, uno no sabe si las amenazas fueron graves o también uno puede pensar varias hipótesis, que se quiere irse de Universidad de Chile para jugar el Mundial, puede creer que Cristóbal Campos se va a quedar con la titularidad y no lo deje de jugar y perdiendo el arco pierde mucho de cara a su selección", afirma.

Agregando que "las agresiones que le han dicho en el supermercado como dicen, sólo él puede decir cómo se siente al respecto, la verdad sólo las sabe él, si son fuertes las agresiones".