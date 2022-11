Reconocido relator uruguayo le prende velitas a Brahian Alemán y dice que no le pesa ninguna camiseta

En Universidad de Chile no solo se aprestan para elegir a su nuevo entrenador, si no también los refuerzos que darán la batalla el 2023 para intentar que el club vuelva a los lugares de privilegio en el fútbol nacional.

Y ya se habla del interés por Brahian Alemán, jugador uruguayo próximo a cumplir 33 años y que pertenece a los registros de Gimnasia y Esgrima de La Plata de gran temporada la última al otro lado de la cordillera.

El reconocido relator uruguayo, Alberto Kessman dialogó con Bolavip y comentó sobre el presente y cualidades del futbolista que podría venir a la U. Además, si es que en su país se habla o no de Alemán.

"Estuvo mucho tiempo en el radar de Peñarol, pero él hace rato ya no está acá, está en Argentina", fue la primera intervención del narrador.

Kessman comentó que Alemán estuvo en el radar de Peñarol, pero nunca se concretó (Twitter @BrahianBa )

Consultado si andaría o no en el fútbol chileno y en un equipo de las dimensiones de la U, Kessman no lo dudó y comentó que "sí, es un jugador para un equipo grande de Chile, como también para Pèñarol. Desde hace cuatro años que se habla que viene a Peñarol, pero nunca se ha hecho la operación. Juega de diez y tiene gol", dando a entender ciertas capacidades del deportista.

Eso sí, reconoció que no sigue en profundidad su carrera, pero de todas maneras le puso todas las fichas de cara a un eventual traspado a los azules y que bajo ningún aspecto la camiseta le pesará. "Hace cuatro años que no lo veo continuamente, pero es un jugador interesante y no le queda grande ninguna camiseta, ni de Uruguay, ni de Argentina ni de Chile", cerró Alberto Kessman.