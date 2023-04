Si algo existe para destacar en la Universidad de Chile en las últimas temporadas es la oportunidad que se ha dado a la cantera del Centro Deportivo Azul, donde muchos jugadores se han ido ganando un espacio e incluso, muchos ya con titularidad en el primer equipo.

Otros, paulatinamente comienzan a hacerse un nombre y cuando falta un estelar, ahí están para ganarse la confianza de Mauricio Pellegrino, quien ya ha dado señales de requerirlos si es urgente y necesario.

Uno de ellos es Renato Cordero, quien ante la ausencia por lesión y suspensión, como fue ante Chimbarongo, del volante argentino Emmanuel Ojeda, tuvo la posibilidad de ir desde el arranque en este duelo por Copa Chile.

Tras el encuentro que favoreció por un diez a cero a los azules, Cordero sentenció que la mejor manera de abordar el encuentro con profesionalismo, era precisamente de la forma en que lo hizo la U. "Nos sirvió este partido para ganar confianza, es un rival que también juega y por eso queríamos respetarlo, lo demostramos haciendo todos los goles posibles y siento que así lo respetamos. Nos va muy bien, quedamos contentos con el resultado", señaló.

Sobre el espacio que se va ganando y la ayuda de Federico Mateos en la mitad, el oriundo de San Felipe comentó que "sí, me sentí con confianza, mis compañeros y el profe ayudan a eso. Intento aprovechar cada oportunidad que da el profe así es que contento por el resultado personal y el del equipo. Mateos me ayuda bastante, me da mucha confianza. Jugar con él es súper bueno para mi porque es un jugador de experiencia, es muy técnico y siempre me ayuda hablando, felicitándome o retándome cuando lo tiene que hacer", aseveró.

En relación a lo que el estratega trasandino le ha ordenado, Cordero indicó que nada en particular, aunque reconoció sentirse feliz como históricos quieren que tenga más cancha. "Pellegrino me pidió jugar tranquilo, llevar el balón de un lado a otro y asegurarlo. Siempre es un honor recibir elogios de un ex jugador, asi es que muy feliz y espero seguir aprovechando estas oportunidades", enfatizó.

Cordero aseguró que respetaron a Chimbarongo (Captura Bolavip)

Por último y en relación a lo que viene ante Audax Italiano, manifestó que "siempre nos sirve ganar, miras las cosas de otra manera. Muy bien y esperamos seguir trabajando así donde esperamos seguir ganando, también. Vamos partido a partido y siempre daremos lo mejor", concluyó Cordero.