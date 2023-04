El joven Darío Osorio superó un microdesgarro en el muslo de su pierna izquierda y que lo tiene en inactividad desde el 19 de marzo, y podría volver a sumar minutos ante Everton de Viña del Mar por la fecha 11 del Campeonato Nacional, torneo donde si bien el nacido en Hijuelas ha podido ser titular de la mano de Mauricio Pellegrino, todavía no muestra el mismo desempeño que en la temporada anterior, en la cual fue una de las grandes figuras de la U.

Es por esto que Bolavip Chile se contactó con los diversos periodistas que conocen bastante la interna del cuadro azul, quienes se refirieron al complicado presente que vive de una de las grandes joyas del Romántico Viajero y del fútbol chileno.

"Tiene que ver con una mezcla de situaciones ligada por ejemplo ahora último a la lesión que lo deja fuera de la nómina de la Selección Chile. De ahí le ha costado mucho y su primer lesión que tiene por primera vez en su carrera, eso hace que sus cuidados sean distintos. Pero es por las expectativas que tiene, un jugador de su edad siente que se pudo ir a jugar al Milan de Italia y finalmente se queda, eso debe hacerle ruido y debe estar en su cabeza", argumentó Gonzalo Quiroz, comunicador de ESPN Chile.

"El talento, la calidad lo tiene y yo creo que le hace falta mucho más rodaje. Si es que lo llegan a vender a mitad de año, ojalá se quede en Sudamérica y sume todos los minutos posibles", agregó.

Osorio sigue luchando por quedarse con un puesto en el esquema de Pellegrino | Foto: Photosport

Por otra parte, Francisco Caneo de Al Aire Libre de Cooperativa cree que "hay una responsabilidad de Pellegrino y en esto no quiero hacer una crítica porque siento que está haciendo un trabajo adaptación a nuevas posiciones, lo mismo que está haciendo con Assadi. Él le está entregando las herramientas para que cuando ellos salgan tengan la capacidad puedan hacerlo. Es un proceso que va ser tedioso, pero muy fructífero para él".

Por último, Marcelo Díaz de TNT Sports le recordó a los hinchas del cuadro bullanguero que "el año pasado fue el de la irrupción de Osorio, no había jugado nunca antes entonces todo lo que hacía era sumar. Fue uno de los más destacados, pero fue su primer año. Y este año le pasa la cuenta no estar los dos primeros meses con Pellegrino por la Sub 20 y cuando volvió ya había un equipo que había comenzado el campeonato y el trabajo, le costó entrar".

"Todos están esperando que haga lo mismo del año pasado, pero está jugando en otra posición y tiene que acomodarse a un esquema nuevo y mano nueva, pero tanto el cuerpo técnico y el hincha de la U tiene que estar tranquilo porque más tarde que temprano va a responder y va ser el del año pasado. La calidad la tiene y sin ninguna duda va a comenzar a responder y ser uno de los fundamentales en la cancha", añadió.

ver también Darío Osorio vuelve a ser citado en la U

"Este año tiene una responsabilidad distinta, ya se le exige más y en ese proceso está Osorio, no hay que olvidar que tiene 19 años y está en eso, buscando su posición en la cancha", cerró el reportero del programa Pelota Parada y Todos Somos Técnicos.