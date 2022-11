El Mercado de Pases se mueve a diario y Universidad de Chile quiere abrochar luego a su segundo refuerzo para encarar la temporada 2023 que solo tendrá desafíos en el plano local y en donde los azules quieren volver a rugir con seriedad.

El nombre del uruguayo Brahian Alemán ha estado en boca de todos durante semanas y, a ratos, parece ser un fijo de cara a la versión 2023 de U de Chile, pero en el día de ayer su representante Gerardo Arias puso los paños fríos en conversación con El Deportivo del diario La Tercera.

“Existe un interés del equipo chileno, se contactaron conmigo, pero no es que estemos cerca. Estamos recién comenzando las negociaciones. Nosotros aún no comenzamos las tratativas para ver los posibles escenarios”, avisó.

Alemán no está tan cerca de la U como se pensba. | Foto: Getty Images

Arias complementa diciendo que “Yo viajaré en la semana. Conversaremos con los argentinos, pero ellos no saben oficialmente del interés del cuadro chileno. No sé si pedirán un préstamo o querrán un resarcimiento económico para permitir su partida. El jugador no tiene un precio de salida, porque nosotros no trabajamos de esa manera. Ya veremos qué ocurrirá”.

El representante puso en duda las reales ganas de que el jugador quiera venir a Chile: “El jugador está bien en Gimnasia. Juega hace mucho tiempo allá y la institución lo ha valorado bastante. No sé si le gustaría jugar en la U, él no sabe mucho más sobre esta situación. Al jugador dejémoslo afuera, por ahora”.

En el cierre, avisa que ahora habrá conversaciones para ver si se puede materializar o no una llegada al CDA: “Es cierto que nos llamaron de Universidad de Chile, pero Gimnasia tiene la última palabra. Aún no he conversado con el presidente y espero poder hacerlo en los próximos días”.