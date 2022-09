Corría el año 2014 y la Universidad de Chile anunciaba el fichaje de un desconocido jugador uruguayo llamado Ricardo Guzmán Pereira, del cual solamente se sabía que había sido el puntal de Montevideo Wanderers en la obtención del título de la liga uruguaya.

Ya con el correr del tiempo, el charrúa se fue ganando el cariño de los hinchas azules gracias a su garra, empuje y buenas actuaciones, por lo que sorprendió su salida repentina del club, más si obtuvo tres títulos con la institución universitaria.

Ya en la actualidad, el "rocoso" mediocampista de Agropecuario de Argentina, conversó con DirecTV Sports y explicó el verdadero motivo de su salida.

"Fue uno de mis mejores momentos en lo deportivo, me fui mal de Universidad de Chile, no pensaba irme así, pero disfruté mucho estando en el club. Mi salida fue un tema de gustos, cuando llegó Beccacece me hizo jugar sólo una fecha", reveló el centrocampista oriental.

Guzmán Pereira anotó dos goles con la camiseta de la U | Foto: Agencia Uno

Además, tuvo palabras para el difícil momento que está atravesando la U en la actualidad asegurando que "cuando estás en esa racha que las cosas no salen, todo se vuelve cuesta arriba. Hubo una pandemia de por medio, cambiaron los presupuestos y ahorraron en incorporaciones y no se dieron cuenta de que pierden en lo deportivo".

Finalmente, comentó la situación que viven los azules con su compatriota como DT. "Con Diego López fuimos bicampeones con Peñarol. Lo veo muy capacitado para dirigir a Universidad de Chile y revertir está situación. En equipos grandes no hay paciencia", cerró.