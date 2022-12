Es cada vez más cercano el arribo de Matías Zaldivia, excapitán de Colo Colo a la Universidad de Chile, situación que ha levantado un gran revuelo desde los hinchas y exjugadores azules, quienes rechazan la incorporación del defensor a la U.

En una conversación con Radio ADN, el histórico goleador azul, Diego Rivarola,, dio su impresión de lo que podría ser la incorporación de Zaldivia al Centro Deportivo Azul, mostrandose poco convencido de esta contratación.

"No creo que sea el momento para tomar este tipo de decisiones, la U no está para generar conflictos y menos desde un jugador, si se puede evitar, a veces es mejor", afirma Goku.

Rivarola es el máximo goleador extranjero en la U, con 101 goles. Fuente: Archivo

Rivarola le entrega toda la responsabilidad de este posible refuerzo a los dirigentes azules. "Siempre va a traer un tipo de inconveniente este tipo de situaciones, y está en la dirigencia si quieren entrar en este juego o no, ellos son los que toman las decisiones y ellos saben con qué se van a encontrar"

También se refirió al repudio del hincha azul ante la posible llegada de Zaldivia. "Siempre hay un tipo de consecuencia cuando uno trae jugadores del otro equipo, siempre, si están dispuestos a asumirlo, bueno, es la decisión que ellos tomaron, y uno no puede más que avalarla, yo quiero que le vaya bien a la U".

Sin embargo, Rivarola cree que de llegar a la U, la presión no le afectaría al defensor. "Depende del jugador, hay quienes están acostumbrados, yo me imagino que él es un jugador de experiencia, yo creo que se sobrepondría ante esta situación, pero son situaciones que muchas veces un jugador no debiese estar expuesto".