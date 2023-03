Roberto Cereceda es uno de los laterales que más rindió en la Primera División del fútbol chileno. El Eléctrico tuvo la fortuna de actuar en Universidad de Chile, Universidad Católica y en Colo Colo. El defensa logró triunfar y levantar títulos en los tres clubes. Incluso, sus buenas actuaciones lo catapultaron a jugar en la Selección Chilena. Con todo su historial y a sus 38 años, el carrilero no tiene nada que esconder y dejó en claro que para él fue un error fichar y defender al Romántico Viajero.

En el diálogo con Jorge Gómez en su podcast "Pelotazo al Vacío", el lateral reconoció que ir hasta el Centro Deportivo Azul fue algo complicado en su carrera, ya que el autogol que favoreció a Colo Colo y el jugar poco lo coartaron de explotar toda sus condiciones.

Pelotazo le pregunta: "¿Y dónde lo pasaste peor?" a lo que Cereceda responde sin chistar: "En la U de Chile". De igual forma, Cereceda reconoce que el autogol que anotó con la U en favor de Colo Colo en 2014 es algo que siempre recuerda. "Es como el penal de Caszely, todos los años aparezco en pantalla por ese autogolazo que realicé", deslizó.

Roberto Cereceda tuvo un momento fatal en su carrera con la U en un Superclásico (Agencia Uno)

Sin duda, el convertir en propia puerta le pasó la cuenta a Roberto Cereceda, quien reconoce que él intentó ser indiscutido en las oncenas de la U, pero que eso le fue comiendo la cabeza y que un momento él decide que debe dejar el club.

"Lo pasé mal porque me ilusioné porque pensaba que iba a llegar a un lugar que me iba a sentir cómodo desde el jugar. No jugar o no sentirme opción me afectó. La gente tampoco nunca me quiso mucho, yo quería jugar y demostrar. El autogol fue que todo lo que poco que había ganado con la gente se vino encima de un momento a otro. Fue un momento donde dije que no es el lugar donde tengo que estar y me tengo que ir de acá", reconoció.

También, Cereceda argumenta que "fueron situaciones que por mucho tiempo no estuve siendo titular y entraba los segundos tiempos. Es cierto, jugué una buena cantidad, pero no estaba contento y no estaba feliz".