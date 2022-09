Universidad de Chile vive horas claves a la espera de lo que será un partido de vida o muerte que tiene el próximo miércoles en Valparaíso ante Coquimbo Unido, equipo que está precisamente a tres puntos de los azules en la tabla de posiciones.

Bolavip conversa con Roberto Tomatín Rojas, otrora arquero azul que frente a la pregunta de qué equipo deben presentar los azules ante los piratas, afirma que más que eso, es apuntar a que el DT sea más claro.

"Los que entran o los que salgan, me tiene sin cuidado, lo que sí quiero es que Diego López acierte con el equipo que tiene que entrar, que no haga experimentos. Yo siempre lo apoyé, dije que tenía fe en este tipo, pero lo último, no lo entiendo, si lo hizo para cansar a alguien, te lo juro que quedé mal, hombre mirando al sudeste, no sé si está cansado o quiere cansar o simplemente está muy nublado", afirmó.

En esa misma línea agrega que "si me preguntas por un jugador, yo quiero que juegue Diego Osorio, que es el mejor de todos, Osorio, Assadi, Campos y nueve más. Mira de lo que estamos hablando, los tres jugadores más trascendentales de la U y si no fuera por esos tres jugadores jóvenes, estaríamos seis puntos abajo de Coquimbo ¡Seis!"

Roberto Rojas asume que está complicado por lo que está haciendo Diego López (Archivo)

Tomatín Rojas de hecho hace una curiosa comparación. "Ni el brujo que predijo la volada de raja en el plebiscito hubiese dicho a principio de año que Campos, Assadi y Osorio iban a mantener a la U seis puntos arriba de Coquimbo", afirmó.

Respecto a lo que pueda pasar en Valparaíso entre Universidad de Chile y Coquimbo, el campeón con los universitarios en 1999-2000, confiesa que "yo lo veo azul, no quiero y no la veo perdiendo. Nunca pensé que quería tanta institución porque pierdo la objetividad, mira de lo que se trata, por la experiencia que uno pasó por ahí, sé lo que siente el hincha, y quiero que gane, no me pasa eso ni con el equipo que soy hincha".