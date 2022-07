Universidad de Chile igualó 1 a 1 en su visita ante Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñan, partido válido por la decimoséptima fecha del Campeonato Nacional y donde los azules siguen sin convencer a los hinchas que ven como su equipo dejó escapar una situación inmejorable para ganar.

Si bien los primeros minutos se vio algo distinto en el rendimiento de los jugadores universitarios, el equipo no pudo sobreponerse a la igualdad de Gabriel Torres mediante lanzamiento de penal y lo cierto es que las dudas permanecen en el Centro Deportivo Azul tras la llegada de Diego López.

Roberto "Tomatín" Rojas dialogó con Bolavip Chile acerca del rendimiento de los jugadores del Romántico Viajero en el empate ante los Pumas.

"Salvo los últimos 15 o 20 minutos fue un poco mejor, pero el partido en general fue de imprecisión, de mucha fricción y de muy poco fútbol", comenzó diciendo.

Osorio intentó en varias oportunidades en el primer tiempo, pero no pudo doblegar a la férrea defensa | Foto: Agencia Uno

Posteriormente continuó expresando que "yo creo que fue un partido muy friccionado que ninguno de los dos mereció ganar. Ambos defendieron con dientes y muelas no perder y la verdad es que la U estuvo más cerca porque le hacen el gol al final del partido, pero yo creo que el empate fue justo".

Para finalizar, recalcó que "lo que me pasa es que en la U falta un jugador de jerarquía y que marque la diferencia. La U tiene que tener un jugador que el público pague la entrada por a ir a ver y ahora no tiene un tipo que habilite, no tiene un tipo que se muestre, no tiene un tipo que haga un tiro libre y que haga un gol. Son todos los jugadores planos, viene saliendo el chico Osorio bien, pero la U carece de ese jugador espectáculo que debiera tener", sentenció.