Universidad de Chile comenzó con el pie izquierdo el año 2023. Los dirigidos por el argentino Mauricio Pellegrino cayeron por 2 a 0 ante Coquimbo Unido, partido válido por la Copa de Verano Coquimbo 2023, y los azules dejaron malas sensaciones entre los hinchas que asistieron al estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Lo cierto es que los azules contaron con una mixtura en la oncena titular y el ex adiestador de Vélez Sarfield tendrá tiempo para afinar detalles de cara al inicio al Campeonato Nacional 2023, en el cual tendrán que enfrentar a Huachipato.

Fernández y compañía no pudieron superar al conjunto Pirata | Foto: Prensa Universidad de Chile

Rodrigo Goldberg, comentarista de Al Aire Libre de Cooperativa, analizó las grandes falencias del conjunto bullanguero en su primer encuentro del año.

"Le falta harto rodaje, le faltan ideas, le falta carrete en el hilo y es un equipo que está en formación. No tiene la estructura de un cuadro que esté totalmente trabajado y me parece que eso se nota, no solamente en el juego sino también en el fondo. Lo importante es que queda mucha agua debajo del puente, faltan partidos, faltan jugadores y no sería tan pesimista al respecto", indicó el Polaco.

"Hay nombres interesantes. Leandro Fernández se mueve bien, Federico Mateos lo vi poco activo pero es un jugador que tiene que dar mucho más, sabes que Matías Zaldivia bien y que bueno por el porque es un buen jugador. Pedro Garrido tuvo pocas y lamentablemente le anotaron, pero estaba dentro de lo presupuestado", sentenció.

Ahora, el Romántico Viajero deberá dar rápidamente vuelta la página porque este sábado 7 de enero a las 20:00 horas se verán las caras ante Rosario Central.