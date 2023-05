Esta tarde, Universidad de Chile saltará al gramado del Estadio Santa Laura para enfrentar a Cobresal con la misión de volver a los triunfos y así permanecer en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Para este encuentro, el Romántico Viajero no podrá contar con Lucas Assadi, quien fuese expulsado en la caída ante Coquimbo Unido, por lo que su puesto será utilizado por Darío Osorio, una de las grandes promeses del elenco universitario.

Osorio quiere reencontrarse con su nivel ante los Mineros | Foto: Photosport

En la antesala del crucial encuentro, Rodrigo Goldberg, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, reflexionó acerca de la gran oportunidad que tendrá el oriundo de Hijuelas y le pone tarea a Mauricio Pellegrino.

"La U tiene un fútbol bien aprendido, pero algo cuadrado, que está basado en la seguridad defensiva y en el ingenio de los delanteros. Si se fijan la última zona es bastante predecible y sólida, si bien han tenido errores no es lo común", partió diciendo el Polaco.

"Ante la ausencia de laterales pasadores, todo depende del talente e ingenio de Lucas Assadi, que no va a estar hoy día. Su lógico reemplazo debería ser Darío Osorio quien es muy distinto a Lucas. Primero porque es un zurdo nato y después es un más pasador que dribleador. Lo que ha preocupado es el bajo rendimiento del oriundo de Hijuelas y es curioso porque cuando la situación deportiva era agobiante, apareció con personalidad para tomar las riendas del equipo y las hacía todas: recuperaba, encaraba y definía con una calidad sorprendente", agregó.

"Hoy que el club goza de buena salud y pareciera ser solo un jugador más en circunstancias que no es. Darío tiene un talento que pocas veces se ve y es deber de él y del club velar por sacarlo a flote y no transformarse en otra fallida joven estrella. Hoy tiene una linda oportunidad y está en Mauricio Pellegrino la responsabilidad de encantarlo, seducirlo y rodearlo. Son jugadores especiales, pero a veces el fútbol no te espera y termina siendo inoportunamente cruel", remató el ex gerente deportivo azul.