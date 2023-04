El ex reportero de CDF revela el minuto a minuto del cómo se fue dando esta particular confusión.

Sin duda, que al escuchar o leer el nombre de Romai Ugarte, uno recuerda a quien quiso de alguna manera, despeinar un poco al recordado CDF con un estilo un tanto irreverente, chispeante y a veces lúdico de las diversas situaciones que ocurrían en los partidos a los cuales le correspondía cubrir.

Pero innegable es que también había tiempo para la seriedad, porque el trabajo así lo requería y como a muchos también les puede ocurrir, hubo espacio para el error y una mala información que se entregó que desde luego, nunca se quiso equivocar.

Y eso sucedió el día sábado 3 de enero de 2015 durante la previa del duelo entre Cobresal y Universidad de Chile en el Estadio El Cobre del Salvador. Arrancaba el Torneo de Apertura de aquel año con los azules estrenando su corona de campeón obtenida semanas antes y había que reforzar al plantel que se preparaba para Copa Libertadores y que a esa fecha solo había incorporado a Leandro Benegas y tenía la opción de solo sumar tres jugadores.

Fue en la previa de aquel partido durante la transmisión, en que Ugarte lanzó lo que sería el gran golpe del mercado de fichajes, pero que algunos cables cruzados hicieron dar el mensaje erróneo o más bien, el mismo nombre, pero jugadores que no tienen nada que ver uno con el otro.

Romai conversó con Bolavip Chile y recordó ese momento. Comentó cómo se fue dando el tema y reveló quién fue el que le dio la noticia. "Iba rumbo al Salvador a cubrir el partido de la U con Cobresal. Era un vuelo privado con el equipo y también gente de prensa. Salimos temprano en la mañana, llega el cuerpo técnico y también iba el presidente de aquel entonces, Carlos Heller", fue la primera intervención del periodista.

El ex panelista en CDF agregó que "a la U le faltaba por llenar la planilla con un jugador extranjero y un arquero que iba a ser Miguel Jiménez, que ya lo había averiguado y faltaba el otro cupo. Justo hablo con Carlos Heller y le digo 'Carlos, voy a estar en la transmisión, ¿Ya tienen listo el nombre que va a venir?' Me dicen que es un gran nombre y ahí me comencé a entusiasmar y todo esto en el aeropuerto, no habíamos tomado el avión", continuó con la historia.

Fue ese momento en el cual, da cuenta que el empresario le dio el nombre rimbombante que sería el próximo refuerzo azul. "En eso, Heller me dice 'ya Romai, te lo voy a dar: Maxi Rodríguez', le contrapregunto '¿Maxi Rodríguez? no lo puedo creer' y me dice 'sí, Maxi Rodríguez', yo quedé loco. Le dije a mi equipo al cual estaban Javier Muñoz en el relato, Patricio Yáñez en los comentarios y les digo 'esta es una noticia importante, viene Maxi Rodríguez' y ellos me dicen que vaya dándola de a poco y que me iban a apoyar", reveló Ugarte.

Claro, fue tan potente la noticia porque en ese momento se creía que era el seleccionado argentino que meses antes había obtenido el subcampeonato mundial y era pieza clave en Newells Old Boys de Rosario. Romai describe cómo fue el momento en que él lo dice al aire y la resonancia que produjo, "al final digo 'y el jugador que viene a la U es Maxi Rodríguez'. Me pongo a ver twitter y era todo una locura 'Maxi Rodríguez'. Pasaron como cuatro minutos, el jugador desmiente que viene a la U y que nadie había hablado con él, yo me mantuve en la mia", enfatizó el periodista.

Momento de la verdad

Tras conocerse el error y que no se trataba de "La Fiera", si no del futbolista uruguayo, Romai Ugarte reconoce lo que le faltó para consolidar el dato y por cierto, todo lo que conllevó el tema después. "Y claro, después apareció el Maxi Rodríguez el uruguayo, que no lo conocía ni el gato. A mi me faltó hablar con (Martín) Lasarte y más que todo siendo uruguayo. Ahí me comenzaron todos a llamar, en el canal transpiraban todos", trajo a la memoria el reportero.

Como "una anécdota", recuerda Romai Ugarte el episodio de los Maxi Rodríguez (Archivo)

No obstante, hubo otro momento duro y es la poca solidaridad que hubo de parte de sus pares. "Los colegas me empezaron a sacar la cresta. Nos veníamos en el vuelo explicando todo y luego supimos que seríamos portada de LUN. Llamé al gerente de producción del canal y me dijo 'bueno, esperemos a ver qué pasa' y no se qué hizo Anita Tijoux que al final fue ella la portada, fue un alivio", respiró un poco Ugarte Vale mencionar, que sí apareció en la portada del Diario Las Últimas Noticias, en algunas ediciones.

¿Y el encuentro con el verdadero refuerzo? "Cuando llegó el uruguayo, él ya sabía que lo había confundido, pero se rio, nomás. Fue una anécdota", concluyó Romai Ugarte rememorando uno de los momentos más especiales del mercado de fichajes y que quedó en la historia, sin lugar a dudas.